بطلة مسرحية "العيال كبرت" تتعرض لوعكة صحية كبيرة وابنتها تستغيث

تعرضت الفنانة المصرية المعتزلة نادية شكري، نجمة المسرحية الشهيرة "العيال كبرت"، لأزمة صحية مفاجئة، فيما طالبت ابنتها من الجمهور الدعاء لها بالشفاء.

وأكدت مصممة الأزياء رشا سامي العدل، أن والدتها تمر بحالة صحية طارئة، لم تكشف عن تفاصيلها، داعية إلى البحث عن أسطوانة أكسجين طبي بشكل عاجل.

يذكر أن نادية شكري شاركت في مسرحيتين الأولى هي "الأمير الصغير"، والثانية هى "السيرك"، ثم شاركت في فيلم "عسل الحب الم" مع الفنان نور الشريف، واشتهرت بدور "سوسو" في مسرحية "العيال كبرت" مع الفنان سعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي.

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