تسجيل
16:49 GMT06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفنانة المصرية، ميرفت أمين

    أول ظهور للفنانة ميرفت أمين بعد أنباء إصابتها بكورونا... صورة

    © AFP 2021 / ANWAR AMRO
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1050062200_0:0:2047:1152_1200x675_80_0_0_082b2998656649c63695eefea142d864.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202111061050636759-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9/

    تداول العديد من مستخدمي محرك البحث "غوغل" اسم الفنانة المصرية، ميرفت أمين، اليوم السبت، بعد انتشار أنباء تتناول إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد أثناء تصوير أحدث مسلسلاتها التلفزيونية.

    وأكدت ميرفت أمين في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية أن إصابتها بكورونا شائعة لا أساس لها من الصحة.

    من ناحية أخرى، انتهت ميرفت أمين من تصوير دورها في أحداث قصة "حكايتي مع الزمان" من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"، المعروض على فضائية "دي إم سي" المصرية.

    ونشر الممثل، عصام السقا، أمس الجمعة، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورة تجمعه بميرفت أمين ومخرج المسلسل، أحمد حسن، من كواليس تصوير الحلقات الأخيرة للعمل الدرامي، وهي أول ظهور لها بعد تداول شائعة إصابتها بفيروس كورونا.

    ويشارك في بطولة قصة "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" أحمد خليل ونقيب الممثلين المصريين أشرف زكى وعصام السقا وليلى عز العرب، وهي من تأليف أمين جمال ومن إخراج أحمد حسن.

    الفنانة المصرية، ميرفت أمين
    © AFP 2021 / MARWAN NAAMANI
    رد فعل مؤثر للفنانة ميرفت أمين تعليقا على وفاة صديقتها المقربة دلال عبد العزيز... فيديو
    و"حكايتي مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"، الذي يتناول قضايا نسائية داخل المجتمع المصري.

    وكانت ميرفت أمين نجت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي من حريق هائل شب في العمارة التي تقطن بها في حي المهندسين بمحافظة الجيزة المصرية.

    وتسكن ميرفت أمين في الدور الرابع بالعمارة، بينما وقع الحريق في شقة بالدور السادس تملكها إحدى الشركات.

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    دلال عبد العزيز تعود مجددا إلى صالات السينما الشهر المقبل... صور
    دنيا سمير غانم تعلق على ظهور دلال عبد العزيز في السينما مجددا
    انهيار وبكاء ميرفت أمين ونجل فؤاد المهندس في جنازة شويكار... صور وفيديو
    ميرفت أمين تنجو من حريق هائل... "مصدومة"
    رد فعل مؤثر للفنانة ميرفت أمين تعليقا على وفاة صديقتها المقربة دلال عبد العزيز... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الفنانين في مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مدربة الأسلحة النارية السعودية، منى الخريص، تعلّم فتى سعوديًا الاستخدام الآمن للأسلحة في ميدان الرماية Top-Gun في الرياض، المملكة العربية السعودية، 28 أكتوبر 2021
    الحسناء السعودية التي تعشق الأسلحة النارية
    عمليات التفتيش في إيران كالطيران في السحب الكثيفة
    وكالة الطاقة الذرية: عمليات التفتيش في إيران مثل الطيران في سماء كثيفة الغيوم
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك