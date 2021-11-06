أول ظهور للفنانة ميرفت أمين بعد أنباء إصابتها بكورونا... صورة

تداول العديد من مستخدمي محرك البحث "غوغل" اسم الفنانة المصرية، ميرفت أمين، اليوم السبت، بعد انتشار أنباء تتناول إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد أثناء تصوير أحدث مسلسلاتها التلفزيونية.

وأكدت ميرفت أمين في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية أن إصابتها بكورونا شائعة لا أساس لها من الصحة.

من ناحية أخرى، انتهت ميرفت أمين من تصوير دورها في أحداث قصة "حكايتي مع الزمان" من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"، المعروض على فضائية "دي إم سي" المصرية.

ونشر الممثل، عصام السقا، أمس الجمعة، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورة تجمعه بميرفت أمين ومخرج المسلسل، أحمد حسن، من كواليس تصوير الحلقات الأخيرة للعمل الدرامي، وهي أول ظهور لها بعد تداول شائعة إصابتها بفيروس كورونا.

ويشارك في بطولة قصة "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" أحمد خليل ونقيب الممثلين المصريين أشرف زكى وعصام السقا وليلى عز العرب، وهي من تأليف أمين جمال ومن إخراج أحمد حسن.

و"حكايتي مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"، الذي يتناول قضايا نسائية داخل المجتمع المصري.

وكانت ميرفت أمين نجت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي من حريق هائل شب في العمارة التي تقطن بها في حي المهندسين بمحافظة الجيزة المصرية.

وتسكن ميرفت أمين في الدور الرابع بالعمارة، بينما وقع الحريق في شقة بالدور السادس تملكها إحدى الشركات.

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