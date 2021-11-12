رسالة إليسا إلى السعوديين في "موسم الرياض" وحديثها عن "شيء غير طبيعي"... فيديو

وجهت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم الجمعة، رسالة في بداية حفلها الغنائي بـ"موسم الرياض" في المملكة ‏العربية السعودية.‏

وقالت إنها "كانت دائما ما تسمع عن "موسم الرياض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تتخيل كيف يكون، حتى وصلت إلى الرياض في حفلها لليلة، وأدرت أنها لمست إبهار وتطور وشيء غير طبيعي".

وعبرت إليسا عن سعادتها بتواجدها في "موسم الرياض"، وشكرت الهيئة العامة للترفيه في السعودية ورئيسها المستشار، تركي آل الشيخ، ورئيس شركة "روتانا"، سالم الهندي.

وأحيت إليسا حفلها مساء اليوم الجمعة في محمد عبده أرينا، وكان في استقبالها لدى وصولها، سالم الهندي.

ويشارك إليسا في اليوم الجمعة، المطرب الجزائري، الشاب خالد.

وكانت إليسا أحيت حفلها الثالث في مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس، الأسبوع الماضي، وعبرت فيه عن دعمها لوطنها لبنان.

وفي الشهر الماضي، أحيت إليسا أول حفلاتها الغنائي في العاصمة العراقية بغداد، ونفت بعدها ارتدائها لسترة واقية من الرصاص أثناء إحيائها للحفل.