رسالة إليسا إلى السعوديين في "موسم الرياض" وحديثها عن "شيء غير طبيعي"... فيديو

وقالت إنها "كانت دائما ما تسمع عن "موسم الرياض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تتخيل كيف يكون، حتى وصلت إلى الرياض في حفلها لليلة، وأدرت أنها لمست إبهار وتطور وشيء غير طبيعي".
وعبرت إليسا عن سعادتها بتواجدها في "موسم الرياض"، وشكرت الهيئة العامة للترفيه في السعودية ورئيسها المستشار، تركي آل الشيخ، ورئيس شركة "روتانا"، سالم الهندي.
ملكة الإحساس #إليسا #موسم_الرياض إبهار وأشكر #هيئة_الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ والأستاذ سالم الهندي #تخيل_أكثر@RiyadhSeason@Turki_alalshikh@salhendi@elissakh#موسم_الرياض2 @GEA_SA#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/xXaqz6SFja— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) November 12, 2021
وأحيت إليسا حفلها مساء اليوم الجمعة في محمد عبده أرينا، وكان في استقبالها لدى وصولها، سالم الهندي.
لحظة وصول ملكة الإحساس لمحمد عبده ارينا 😍#اليسا_في_موسم_الرياض@Turki_alalshikh@elissakh@RiyadhSeason@GEA_SA@Enjoy_Saudi@mabdoarena pic.twitter.com/kL0xnVKZOY— Rotanalive (@RotanaLive) November 12, 2021
لحظة دخول ملكة الإحساس للمسرح 😍😍😍#اليسا_في_موسم_الرياض@Turki_alalshikh@elissakh@RiyadhSeason@GEA_SA@Enjoy_Saudi@mabdoarena pic.twitter.com/GNNHVNxTJ1— Rotanalive (@RotanaLive) November 12, 2021
ويشارك إليسا في اليوم الجمعة، المطرب الجزائري، الشاب خالد.
وكانت إليسا أحيت حفلها الثالث في مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس، الأسبوع الماضي، وعبرت فيه عن دعمها لوطنها لبنان.
وفي الشهر الماضي، أحيت إليسا أول حفلاتها الغنائي في العاصمة العراقية بغداد، ونفت بعدها ارتدائها لسترة واقية من الرصاص أثناء إحيائها للحفل.
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