خطوات بسيطة تجعل الرضيع يشعر بالسعادة... فيديو

يحتاج الرضع لرعاية خاصة منذ اليوم الأول لولادتهم وتتغير احتياجاتهم مع مرور الوقت حتى يصبحوا بحاجة إلى إجراء بعض الحركات التي تجعلهم يشعرون بالاسترخاء.

ونشر موقع "ويب ميد" الأمريكي مقطع فيديو قال إنه يرصد بعض الخطوات البسيطة التي تجعل الرضيع يشعر بالسعادة خلال اليوم.

ولفت الموقع إلى أن تلك الخطوات تتضمن تدليك الجسم بداية من الرأس حتى أصابع القدمين، مشيرا إلى أنه لا يمكن إجراؤها إلا بعد ساعة من الرضاعة.

Here's how to give your little one a massage -- from head to toes. pic.twitter.com/cYXhsMmgco — WebMD (@WebMD) November 14, 2021

وتشمل تلك الخطوات وضع الرضيع على فراش مريح يكون ذو ملمس ناعم والبدء في تديلك جسده برفق باستخدام أي نوع من الزيوت الخاصة بالأطفال حتى يبدأ الطفل في الاستجابة لذلك وتبدو عليه مظاهر السعادة.

ونوه الموقع إلى ضرورة خلع أي خواتم أو أشياء في اليد يمكن أن تتسبب في مضايقة الطفل خلال تدليك جسده، مشيرا إلى أنه يمكن تكرار هذا الأمر من حين إلى آخر وفقا لاستجاب الطفل.

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