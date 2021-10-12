رضيع ولادة مبكرة يرقص كالشباب... فيديو

وتداولت صفحات متخصصة بالأطفال على "إنستغرام" مشاهد جميلة جدا لطفل صغير تظهر عليه علامات الولادة المبكرة، حيث تشاهد الأوعية الدموية في وجهه بشكل واضح، لكن على الرغم من ذلك يتمتع الطفل بنشاط لا مثيل له.
View this post on Instagram
وتظهر في الفيديو لحظات جميلة، تجمع الأم بالطفل الذي تفاعل بشكل رائع مع مه، حيث بدت عليه علامات السعادة والفرح، مع أداء رقصة صغيرة لكن بوضعية النوم.
View this post on Instagram
الجدير بالذكر أن حالات الولادة المبكرة (الطفل المبتسر) تتطلب عناية خاصة، وأحيانا يدعم الطفل بأجهزة تنفس وإطعام خاصة، والتي بدت واضحة على وجه الطفل.
ويقضي أغلب أطفال الولادات المبكرة الأسابيع الأولى اللاحقة للولادة في المستشفيات، لكن الأطباء قد يقررون إمكانية إرسال الطفل إلى المنزل، بناء على حالته الصحية، التي تختلف من طفل إلى آخر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)