تعرف على أسوأ 5 روائح

واتخذت فاكهة دوريان المرتبة الثانية فهي تحتوي على 44 مركبا عطريا نشطا، ويمكن أن تتراوح رائحتها من البيض الفاسد إلى الكراميل، ويذكر أنه تم إخلاء جامعة بأكملها في أستراليا، لأن رائحة الفاكهة كانت تشبه رائحة الغاز.
وفي المركز الثالث زهرة رافليسيا أرنولدية، وهي زهرة لها رائحة العفن تشبه رائحة تعفن الأسماك، وتجذب هذه الرائحة الحشرات التي تقوم بتلقيحها.
وفي المركز الرابع، جبن فيو بولوني كريه الرائحة، وفي المرتبة الخامسة حيوان آكل النمل والذي يطلق رائحة أسوء من رائحة الظربان، وبذلك يحمي نفسه من الحيوانات المفترسة.
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