تعرف على أسوأ 5 روائح

وجد العلماء بناء على الدراسات السابقة، خمس روائح هي الأكثر كراهية في العالم.

واحتل كبريتيد الهيدروجين المرتبة الأولى من بين الروائح الكريهة، ورائحته تظهر في رائحة البيض الفاسد واليورانيوم، بحسب ما نقله " سيانس أليرت ".

واتخذت فاكهة دوريان المرتبة الثانية فهي تحتوي على 44 مركبا عطريا نشطا، ويمكن أن تتراوح رائحتها من البيض الفاسد إلى الكراميل، ويذكر أنه تم إخلاء جامعة بأكملها في أستراليا، لأن رائحة الفاكهة كانت تشبه رائحة الغاز.

وفي المركز الثالث زهرة رافليسيا أرنولدية، وهي زهرة لها رائحة العفن تشبه رائحة تعفن الأسماك، وتجذب هذه الرائحة الحشرات التي تقوم بتلقيحها.

وفي المركز الرابع، جبن فيو بولوني كريه الرائحة، وفي المرتبة الخامسة حيوان آكل النمل والذي يطلق رائحة أسوء من رائحة الظربان، وبذلك يحمي نفسه من الحيوانات المفترسة.