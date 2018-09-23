ليبيا... عودة الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في محيط خزانات النفط بطرابلس

أفاد مصدر أمنـي ليبي، اليوم الأحد، بتجدد الاشتباكات الآن في محيط مقر خزانات شركة البريقة لتسويق النفط على طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس.

طرابلس — سبوتنيك. وأكد المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك"، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، على "عودة وتيرة الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في محيط مقر خزانات شركة البريقة على طريق مطار طرابلس بين كتائب طرابلس والكتائب التابعة لعملية تطهير طرابلس، التي يقودها صلاح بادي بادي".

© AFP 2018 / Mahmud Turkia رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية يدعو المتحاربين في طرابلس لوقف القتال

وأضاف، إن "الاشتباكات تزامنت مع سقوط عدد من الصواريخ نوع غراد على مواقع متفرقة من منطقة وادي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس".

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ أغسطس/آب الماضي، اشتباكات مسلحة أدت إلى سقوط 115 قتيل وجرحي 383 آخرين بين اللواء السابع وكتيبة ثوار طرابلس وكتيبة أبوسليم ويقول كل منهم أنه تابع لحكومة الوفاق.

وفي آخر إحصائيات لعدد الجرحى والقتلى أعلنت إدارة شؤون الجرحى بطرابلس التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية، صباح اليوم الأحد، عن حصيلة اشتباكات جنوبي طرابلس، حيث ارتفعت إلى 115 قتيلا 383 جرحى إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة بالإضافة إلى 17 مفقود، وذلك منذ 26 من أغسطس/ آب الماضي حتى مساء يوم السبت 23سبتمبر/ أيلول".

هذا وقد أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي فائز السراج، قرارا رقم 123 لسنة 2018، بشأن تشكيل قوة مشتركة تحت مسمى القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن والتي تعمل على فض النزاع الدائر بين الجبهات المختلفة في طرابلس.