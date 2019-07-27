ترامب يعلق على العلاقات بين واشنطن وموسكو

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة لا تملك سببا للعداء مع روسيا.

وقال ترامب: "لا يوجد سبب يمنعنا من التعاون مع روسيا. ولا يوجد سبب يمنعنا من التعاون مع الدول الأخرى".

ووفقًا لترامب، تأثرت العلاقات بين موسكو وواشنطن بعد التحقيق الذي أجراه المدعي العام الأمريكي روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 والتواطؤ المحتمل للرئيس الأمريكي مع الجانب الروسي.

وقال: " لقد كنا نراقب هذا لمدة سنتين ونصف. (...) وهذا عار".

وشدد ترامب في وقت سابق، على ضرورة تعاون الولايات المتحدة مع روسيا على الرغم من "صعوبة التعامل مع الجانب الروسي"، مشيرا إلى أنه من الضروري التعاون مع روسيا، نظرًا لأنها تملك طاقة نووية، بحسب تعبيره.