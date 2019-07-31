ظريف: طهران مستعدة لخفض الالتزامات النووية

كما ذكر ظريف أنه يجب إدخال عوائد النفط الايراني في آلية التعامل المالي مع أوروبا "اينستكس"، وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وقال محمد جواد ظريف "في ظل الظروف الحالية وإذا لم يتخذ أي إجراء (من قبل الأوروبيين) فسنتخذ الخطوة التالية (في خفض الالتزامات)" ، مضيفًا أن شركائها الأوروبيين يجب أن يضمنوا أن إيران يمكنها بيع نفطها وتحصيل الإيرادات.
قالت إيران إنها ستقلص التزامها بالاتفاق النووي على مراحل وربما تنسحب من الاتفاقية ما لم يجد الأوروبيون طرقًا لحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية.
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