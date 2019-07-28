إيران: أعضاء الاتفاق النووي يتحايلون على العقوبات الأمريكية

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، إن الدول الأعضاء في الاتفاق النووي يعملون على خطوات للتحايل على العقوبات التي تفرضها واشنطن ضد طهران.

وذكر عراقجي، على هامش اجتماع في فيينا لممثلين عن الدول الأعضاء في الاتفاق، "سننظم عدة اجتماعات للخبراء لإيجاد حلول عملية حتى تتمكن إيران من الاستفادة من العقوبات التي تم رفعها سابقا، أحد هذه الحلول هو آلية إينستكس، إنها لا يعمل، لكنها بالفعل في مرحلة الإطلاق النهائية".

وأضاف عراقجي "لقد قررنا اتخاذ خطوات عملية أخرى في مجالات أخري بما في ذلك قطاع الطاقة والتجارة".

كما ذكر كبير المفاوضين الإيرانيين إن الاجتماع الطارئ مع أطراف موقعة على الاتفاق النووي كان بناء.

وأضاف عراقجي "كانت الأجواء بناءة. والمناقشات جيدة. لا يمكنني القول إننا سوينا كل الأمور لكن يمكنني القول إن هناك الكثير من التعهدات".

ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بعد الخطوة الثانية التي اتخذتها إيران في إطار وقف بعض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي والمتمثلة بالعبور بنسبة التخصيب من 3.67 الى 4.5 بالمائة.

كما يأتي الاجتماع في ظل التوتر الذي تشهده منطقة الخليج بعد احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق، واحتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.