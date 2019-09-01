بالفيديو... إعصار دوريان يضرب سواحل جزر أباكو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لإعصار "دوريان" الذي يهدد الولايات المتحدة.

ونشر أحد المستخدمين مقطع فيديو على حسابه في تويتر يظهر فيه آثار الإعصار الذي بلغ الفئة الخامسة ووصل إلى سواحل جزر أباكو في باهاماس.

وكتبت: "لنصلي من أجل أباكو لأن دوريان قد وصل إلينا."

وكتب مستخدم آخر: "يا للهول! فيديو جديد من جزر البهاما. تصاعد شدة إعصار دوريان يهدد مدينة نيو بلايموث بأكملها، أباكو تحت الماء."

— James Wieland (@SurfnWeatherman) 1 сентября 2019 г.

ووصل إعصار دوريان في المحيط الأطلسي إلى أعلى فئة الخامسة، حيث بلغت سرعة الرياح إلى 257 كيلومترًا في الساعة، وفقًا للمركز القومي الأمريكي لتتبع الأعاصير.​

وقال خبراء الأرصاد الجوية "هناك فترة طويلة من العواصف الخطيرة والرياح المدمرة المدارية والأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى حدوث فيضانات في جزر أباكو وجزر الباهاما يوم الاثنين."

وأفاد المركز الوطني الأمريكي لتتبع الأعاصير أن دوريان يتجه شمالًا وقد يصل إلى ساحل جورجيا وساوث كارولينا الأسبوع المقبل. في فلوريدا.