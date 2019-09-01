إعصار "دوريان" يصل إلى أعلى فئة

وقال المركز على موقع تويتر إن جزر أباكو ستكون قريباً مركز الإعصار المدمر.
وقال خبراء الأرصاد الجوية "هناك فترة طويلة من العواصف الخطيرة والرياح المدمرة المدارية والأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى حدوث فيضانات في جزر أباكو وجزر الباهاما يوم الاثنين."
NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT
— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019
وقال المركز الوطني للأعاصير في وقت سابق إن إعصار دوريان محمل حاليا برياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن يصل إلى جزر الباهاما اليوم الأحد مع هطول أمطار يصل ارتفاعها إلى قدمين مما يهدد بحدوث فيضانات مفاجئة ومميتة.
وتم إصدار تحذير من عاصفة مدارية لمسافة 193 كيلومترا من ساحل فلوريدا مما يعني احتمال هبوب رياح تبلغ سرعتها 117 كيلومترا في الساعة خلال 48 ساعة.
We’ve made it back home to Keesler Air Force Base, Mississippi. Here’s a few photos from hurricane #Dorian
✈️⛈🌪🌊 #ReserveCitizenAirmen #ReserveReady #403WG #WC130J #SuperHercules #WeatherReady #NWSNHC pic.twitter.com/3Erxlf4qUk
— Hurricane Hunters (@53rdWRS) September 1, 2019
وحذرت سلطات نورث كارولاينا السكان من أن دوريان يتجه نحوهم في حين طالبت السلطات في فلوريدا المدن أن تبقى على أهبة الاستعداد.
وبدأت العاصفة "دوريان" إعصارا من الفئة الأولى يوم الأربعاء الماضي عندما اجتاحت جزر شمال شرق البحر الكاريبي، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والفيضانات في أماكن لم تحدث أضرارا كبيرة فيها.
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