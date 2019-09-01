إعصار "دوريان" يصل إلى أعلى فئة

وصل إعصار دوريان في المحيط الأطلسي إلى أعلى فئة الخامسة، حيث تصل سرعة الرياح إلى 257 كيلومترًا في الساعة، وفقًا للمركز القومي الأمريكي لتتبع الأعاصير.

وقال المركز على موقع تويتر إن جزر أباكو ستكون قريباً مركز الإعصار المدمر.

وقال خبراء الأرصاد الجوية "هناك فترة طويلة من العواصف الخطيرة والرياح المدمرة المدارية والأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى حدوث فيضانات في جزر أباكو وجزر الباهاما يوم الاثنين."

NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019

وقال المركز الوطني للأعاصير في وقت سابق إن إعصار دوريان محمل حاليا برياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن يصل إلى جزر الباهاما اليوم الأحد مع هطول أمطار يصل ارتفاعها إلى قدمين مما يهدد بحدوث فيضانات مفاجئة ومميتة.

وتم إصدار تحذير من عاصفة مدارية لمسافة 193 كيلومترا من ساحل فلوريدا مما يعني احتمال هبوب رياح تبلغ سرعتها 117 كيلومترا في الساعة خلال 48 ساعة.

وحذرت سلطات نورث كارولاينا السكان من أن دوريان يتجه نحوهم في حين طالبت السلطات في فلوريدا المدن أن تبقى على أهبة الاستعداد.

وبدأت العاصفة "دوريان" إعصارا من الفئة الأولى يوم الأربعاء الماضي عندما اجتاحت جزر شمال شرق البحر الكاريبي، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والفيضانات في أماكن لم تحدث أضرارا كبيرة فيها.