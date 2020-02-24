إسطنبول: قرار إغلاق الحدود مع إيران جاء بعد رفضها وضع مدينة قم تحت "الحجر الصحي"

قالت وزارة الصحة التركية إن قرار إغلاق الحدود التركية مع إيران سببه رفض الأخيرة فرض حجر صحي على مدينة قم في ظل تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد هناك.

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، في حوار مع صحيفة "حرييت" التركية، "طلبت من وزير الصحة الإيراني عزل مدينة قم ووضعها تحت الحجر الصحي، وقلت له "إذا فعلتم هذا لن نضطر إلى إغلاق الحدود، ولكنه رفض، لذلك اضطررنا لإغلاق الحدود مع إيران".

وأوضح وزير الصحة التركي "سنقرر إعادة فتح الحدود مع إيران بحسب السيطرة على تفشي فيروس كورونا".

وأضاف كوجا، "سنرحّل المواطنين الأتراك الذين يريدون العودة إلى تركيا ووضعهم في الحجر الصحي، ولن نسمح لمواطنينا بالسفر إلى إيران، وإذا كان الإيرانيون المقيمون في تركيا يرغبون في العودة إلى بلادهم فلا مانع لذلك".