الصحة الإيرانية: نتحرى الشفافية بشأن إحصاء وفيات كورونا

قالت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، إنها تتحرى الشفافية في إحصاءاتها المعلنة فيما يتعلق بحالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الدول الأخرى لا تذكر الإحصاءات الحقيقية لوفياتها جراء المرض.

طهران- سبوتنيك. وذكر مساعد وزير الصحة، أيرج حريرجي، في مؤتمر صحفي، حول دقة الإحصاءات الصادرة من الوزارة حول حالات الوفاة، "اخترنا سياسة الصدق والشفافية، وهذا الكلام لا يمكن تسييسه".

وأضاف أن "البلدان الأخرى لا تكشف عن الإحصائيات الحقيقية بشأن الوفيات بفيروس كورونا، وسوف نشهد إعلانا ضخما في الأيام القادمة عن عدد الوفيات في البلدان الأخرى".

وكان النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، قد أعلن وفاة 50 شخصا بسبب فيروس "كورونا" في "قم" وحدها.

وأوضح النائب، في كلمة أمام البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، أن "10 حالات وفاة يوميا في مدينة قم، وأن هناك نحو 250 مصابا قيد الحجر الصحي، كما تم تسجيل إصابة طفلين في مدينة قم بالفيروس"، مؤكدا أن "التقرير الذي قدمه وزير الصحة للبرلمان غير دقيق".

وقال فراهاني، إن "الفيروس منتشر في قم منذ ثلاثة أسابيع"، داعيا إلى ضرورة فرض الحجر الصحي على المدينة، وإغلاق العتبات المقدسة والمراجع الدينية لا تمانع في ذلك.

وتابع: "خلال الساعات الـ48 الماضية تم إيفاد 4 مختصين رئة إلى قم لكنهم فروا من المدينة في الليل"، في حين كانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت وفاة 12 شخصا فقط بسبب الفيروس.