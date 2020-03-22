روسيا ترسل 34 قمرا صناعيا بريطانيا إلى المدار...صور

موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة البريطانية في بيان اليوم الأحد:" "انفصلت أقمارنا الصناعية عن الصاروخ إلى تسع مجموعات ، كما كان مخطط وننتظر الإشارة".

The second in 2020 launch of the @OneWeb satellites under the contract of @glavkosmosJSC with @Arianespace was a success: 34 @OneWebSatellit1 were separated from the upper stage in nine batches, all spacecraft are placed into their orbits. pic.twitter.com/iPCiYxvpxy — GLAVKOSMOS (@glavkosmosJSC) March 21, 2020

وأشار البيان إلى الصاروخ الفضائي "سويوز-2.1بي" مع وحدة التسريع "فريغات-إم نقل الاقمار.

Все 34 спутника связи #OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты 🛰🌎

//

All 34 OneWeb communications satellites successfully separated from The Fregat upper stage 🛰🌎 pic.twitter.com/VOFdO9N7Ek — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 21, 2020

هذا وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أنه تم وضع جميع الأقمار الصناعية البريطانية OneWeb الـ 34 في مداراتها التشغيلية بنجاح.