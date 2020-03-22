بعد دعوة وزير الصحة السعودية... سفير الصين في الرياض ينشر صورا من داخل الحجر الصحي 

ونشر السفير الصيني عبر تويتر" عدة صور له بالمنزل وهو يمارس أنشطة منها القراءة والطبخ والرياضة، خلال التزامه بالحجر الصحي.
وقال تشينغ،: "تلبية لدعوة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، للجلوس في البيت والمساهمة في الأمن الصحي، أجلس في البيت أقرأ الرواية السعودية (ثمن التضحية).
وأضاف: "أقوم بالرياضة.. أجرب الطبخ.. وأشرب القهوة، ونصح متابعيه بعدم نسيان غسل أيديهم باستمرار، متسائلًا: "ماذا تفعلون في المنزل؟".
تلبية لدعوة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع @tfrabiah لـ #الجلوس_في_البيت والمساهمة في الأمن الصحي، أجلس في البيت— Chen Weiqing (@AmbChenWeiQing) March 21, 2020
أقرأ الرواية السعودية "ثمن التضحية"
أقوم بالرياضة
أجرب الطبخ
وأشرب القهوة(لا تنس أن تغسل يديك باستمرار)
ماذا تفعل في المنزل؟#الوقايه_من_كورونا https://t.co/ZiOJxJpBE7 pic.twitter.com/gqGFrIqCN5
وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، دعا إلى الالتزام بالحجر الصحي المنزلي، قائلا: "ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك".
هام— توفيق الربيعة (@tfrabiah) March 20, 2020
ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الجمعة، تسجيل 70 حالة جديدة، مصابة بفيروس "كورونا" المستجد بعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية، ليرتفع عدد المصابين في المملكة إلى 344 إصابة.
وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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