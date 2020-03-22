بعد دعوة وزير الصحة السعودية... سفير الصين في الرياض ينشر صورا من داخل الحجر الصحي 

أعلن سفير الصين في السعودية، تشن وي تشينغ، دخوله الحجر الصحي المنزلي؛ وذلك تلبية لدعوة وزارة الصحة السعودية.

ونشر السفير الصيني عبر تويتر" عدة صور له بالمنزل وهو يمارس أنشطة منها القراءة والطبخ والرياضة، خلال التزامه بالحجر الصحي.

وقال تشينغ،: "تلبية لدعوة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، للجلوس في البيت والمساهمة في الأمن الصحي، أجلس في البيت أقرأ الرواية السعودية (ثمن التضحية).

وأضاف: "أقوم بالرياضة.. أجرب الطبخ.. وأشرب القهوة، ونصح متابعيه بعدم نسيان غسل أيديهم باستمرار، متسائلًا: "ماذا تفعلون في المنزل؟".

تلبية لدعوة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع @tfrabiah لـ #الجلوس_في_البيت والمساهمة في الأمن الصحي، أجلس في البيت

أقرأ الرواية السعودية "ثمن التضحية"

أقوم بالرياضة

أجرب الطبخ

وأشرب القهوة(لا تنس أن تغسل يديك باستمرار)

ماذا تفعل في المنزل؟#الوقايه_من_كورونا https://t.co/ZiOJxJpBE7 pic.twitter.com/gqGFrIqCN5 — Chen Weiqing (@AmbChenWeiQing) March 21, 2020

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، دعا إلى الالتزام بالحجر الصحي المنزلي، قائلا: "ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك".

هام



ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك. — توفيق الربيعة (@tfrabiah) March 20, 2020

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الجمعة، تسجيل 70 حالة جديدة، مصابة بفيروس "كورونا" المستجد بعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية، ليرتفع عدد المصابين في المملكة إلى 344 إصابة.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.