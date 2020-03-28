هولندا تسجل 93 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت هولندا 93 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 639، في حين بلغت حالات الإصابة المؤكدة الجديدة 1159 في زيادة صغيرة لحالتي الوفاة والإصابة مقارنة باليوم السابق.

وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا، اليوم السبت في تقريره اليومي، "إذا استمر هذا النهج فسيكون من الممكن التوصل خلال بضعة أيام لمعرفة إن كانت إجراءات (التباعد الاجتماعي) تحقق نجاحا أم لا".

وقال المعهد إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وصلت حتى الآن إلى 9762، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ووصل عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم لأكثر من 27 ألف حالة وفاة، في حين وصلت الإصابات إلى أكثر من 600 ألف حالة إصابة.