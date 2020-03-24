هولندا تسجل أكبر زيادة في عدد الوفيات بفيروس كورونا على الإطلاق

أعلنت سلطات الصحة في هولندا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 811 إصابة جديدة، أي ما نسبته 17% عن العدد المسجل أمس، ليبلغ الإجمالي 5560 إصابة.

وقال المعهد الوطني للصحة في إفادة صحفية نقلتها "رويترز"، إن البلاد سجلت 63 حالة وفاة منذ أمس، وهي أعلى زيادة في معدل الوفيات منذ تفشي الوباء، ليرتفع الإجمالي إلى 276 حالة وفاة.

وأضاف المعهد إنه يتوقع بدء الإجراءات التي تم اتخذتها هولندا هذا الشهر، مثل إغلاق المطاعم والمدارس وحظر التجمعات العامة، في التأثير على معدلات الإصابة بنهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل".

عالميًا، اقتربت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 400 ألف إصابة، وأكثر من 17 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 63 ألفًا في إيطاليا و46 ألفا في الولايات المتحدة و39 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.