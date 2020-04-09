"ناسا" تكشف عن الصور الأعلى دقة للشمس تظهر فيها مناطق مظلمة... فيديو

كشف باحثون في جامعة "سنترال لانكشاير" بالتعاون من مركز "مارشال" لرحلات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" النقاب عن الصور الأعلى دقة على الإطلاق للشمس.

وتعتبر الصور الملتقطة حديثا من أدق الصور المنشورة حتى هذه اللحظة، حيث ظهرت مشاهد للغلاف الجوي للشمس لأول مرة، وبينت أن بعض أماكنه مظلمة بعكس التوقعات.

وأظهرت الصور ألسنة من الغازات الملتهبة الساخنة والتي يبلغ عرضها نحو 500 كيلومتر.

وبحسب موقع "rte"، تم التقاط الصور الفائقة الدقة بواسطة تلسكوب التصوير العالي الدقة (Hi-C)، التابع لوكالة "ناسا"، والذي تم نقله إلى الفضاء الخارجي على متن صاروخ شبه مداري.

Researchers have unveiled the highest-ever resolution images of the sun. Until now, parts of the sun's atmosphere had appeared dark or mostly empty, but the new images reveal it actually contains strands of hot electrified gases. | Read more: https://t.co/WnX9hlxlro pic.twitter.com/yjZVLKATGj — RTÉ News (@rtenews) April 9, 2020

وعلى الرغم من غموض أسباب تشكل ألسنة اللهب العملاقة، إلا أن الجدل العلمي سيركز الآن على دراسة وجودها وفهم طبيعتها بالإضافة إلى فهم العواصف الشمسية، والتي تؤثر بمجملها على كوكب الأرض.

وقال روبرت والش، أستاذ فيزياء الطاقة الشمسية بجامعة كاليفورنيا، إن هذه الصور قدمت لمحة "فائقة الوضوح" عن الشمس للمرة الأولى.

وأضاف: "هذا اكتشاف مذهل يمكن أن يساعد في فهمنا لطريقة تدفق الطاقة عبر طبقات الشمس وفي النهاية إلى الأرض نفسها، هذا مهم للغاية إذا أردنا أن نمثل سلوك نجمنا الواهب للحياة ونتنبأ به".