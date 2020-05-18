روسيا ودول أخرى ترحب بتوقيع اتفاق القادة الأفغان وتدعو لانسحاب القوات الأجنبية

رحبت كل من روسيا وإيران والصين وباكستان، اليوم الاثنين، بالاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه أمس الأحد، بين الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس الوزراء السابق عبد الله عبد الله، لتقاسم السلطة في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك نشر على موقع الخارجية الروسية : "يرحب مبعوثو الدول إلى أفغانستان بتوقيع اتفاق بين القادة السياسيين الرئيسيين، ويعربون عن أملهم في قيام هذا الحدث الهام بتسريع بدء المحادثات الأفغانية".

وأشار البيان إلى أن الأطراف "يعربون عن دعمهم" لعملية المصالحة الوطنية" التي يقودها الأفغان، ويرون أن "المفاوضات الشاملة بين الأفغان هي السبيل الوحيد للتوصل إلى المصالحة الوطنية الأفغانية، التي تؤدي إلى إنهاء فوري للصراع، الذي طال أمده".

وتابع البيان: "كما يدعون إلى الانسحاب المنظم والمسؤول للقوات الأجنبية من أجل التغيير السلس للأوضاع في أفغانستان، ويدعون جميع الجماعات العرقية الأفغانية والأحزاب، بما في ذلك حركة طالبان، إلى اغتنام الفرصة لتهيئة الظروف للإطلاق السريع للمفاوضات بين الأفغان".

وقع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس الوزراء السابق، منافسه في انتخابات الرئاسة الأخيرة، عبد الله عبد الله، اليوم الأحد، اتفاقا لتقاسم السلطة.