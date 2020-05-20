الاتحاد الأوروبي يحظر بيع نوع من السجائر وسط تحذيرات من السوق السوداء

نفذت دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حظرا على مبيعات التبغ بنكهة المنثول والسجائر المنكهة الأخرى، اليوم الأربعاء، كإجراء للحفاظ على الصحة العامة.

ويحظى التبغ بنكهة المنثول، برغبة كبيرة لدى المدخنين، إذ تمثل 5 % من حصة السوق في العام 2012، وكانت تتزايد باستمرار منذ بداية القرن الحادي والعشرين، ما شكل مصدر قلق للمشرعين، ويتوقع المسؤولون أن يتحول العديد من المستهلكين إلى السوق السوداء.

ورحب النشطاء المناهضون للتبغ، الذين يعتبرون السجائر المنكهة إحدى الطرق التي تغري الصناعة فيها المدخنين الشباب بتطوير عادة غير صحية. بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية.

وقالت ديبورا أرنوت من مجموعة مكافحة التدخين البريطانية ، "إنه لأمر مخز أنها تستغرق وقتا طويلا" ، محذرة من أن 280 طفلا إنجليزيا يبدأون التدخين كل يوم.

The UK bans menthol-flavoured #cigarettes starting today. Young people are more likely to get hooked as menthol makes it easier to inhale #tobacco smoke into the lungs by creating a sweeter, milder, or “colder” smoke and by reducing its harshness. https://t.co/z5t8MYXUgG pic.twitter.com/q3MJo4UIQH — Dr Alexey Kulikov (@KulikovUNIATF) May 20, 2020

لكن مجموعة فورست المدافعة عن حقوق الإنسان اختلفت مع القانون، بحجة أن تجربة كندا تظهر أن حظر المنثول لم يقلل من تدخين الأطفال ولكنه قلل من حرية الاختيار للبالغين.

It is now illegal to manufacture or sell menthol cigaretteshttps://t.co/AGwY7d4YxL — The Daily Record (@Daily_Record) May 20, 2020

وفي بولندا، البلد الذي تمثل فيه السجائر المنكهة بالنعناع ما يقرب من 30 % من السوق، وفقا لغرفة التجارة، فاجأ بدء الحظر العديد من المدخنين.