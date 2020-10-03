كيم جونغ أون يتمنى في رسالة بعثها لترامب الشفاء العاجل

بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم السبت، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أعلن الجمعة إصابته بفيروس كورونا المستجد، متمنيا له الشفاء العاجل.

طوكيو - سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن كيم جونغ أون بعث "رسالة تعاطف" إلى ترامب، حيث أعرب عن "أمله الصادق" في "الشفاء العاجل والكامل" للرئيس الأمريكي وزوجته، ميلانيا.

وأضاف زعيم كوريا الشمالية، حسب الوكالة، أنه يأمل في أن يتجاوز ترامب وميلانيا هذا التحدي، ونقل تحياته إليهما.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر في وقت سابق اليوم الجمعة للعلاج من فيروس كورونا.

وأعلن ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.