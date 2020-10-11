للمرة الثانية... مرتضى منصور يطعن على قرار إيقافه

أقام رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه بقرار من اللجنة الأولمبية، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، حسب موقع أخبار اليوم.

جدير بالذكر أن رئيس نادي الزمالك المعزول قد أقام أمس السبت دعوي قضائية أيضا للمطالبة بايقاف قرار اللجنة الاوليمبية المتضمن إيقافة عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، وحملت الدعوي رقم 2015 لسنة 75قضائية.

وذكرت الدعوى أن قرار اللجنة الأولمبية مخالف للقانون والدستور، وأنه سبق وأن أحكام قضائية صدرت ببطلان قرارات اللجنة الأولمبية ضده، كما أن القرار صدر على خلفية استبعاد هانى العتال .

وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت فى 4 أكتوبر/تشرين الأول الجارى عزل رئيس نادي الزمالك ومنعه لمدة 4 سنوات من مزاولة أى نشاط رياضى، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك 100 ألف جنيه مصرى (نحو 6400 دولار أمريكى) بعد التحقيق فى شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من قيام رئيس الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدما فى ذلك قناة الزمالك الفضائية.

في السياق ذاته، أبلغ مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأرسل اتحاد الكرة المصري، خطابا رسميا لـ"فيفا" بالعقوبات التى أصدرتها اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور، والخاصة بإيقافه 4 سنوات، بناء على الشكاوى المقدمة ضده من بعض الاتحادات والأندية وعلى رأسها اتحاد الكرة والأهلي واتحاد اليد واللجنة الأولمبية.