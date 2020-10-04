مصر… اللجنة الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات

قررت اللجنة الأولمبية في مصر إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر، كما قررت فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف جنيه.

ذكر ذلك موقع "يلا كورة" المصري، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن اللجنة الأوليمبية قالت في بيان: "تم التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادى الأهلى، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد المصرى لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم والمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، التي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان: "انتهت التحقيقات إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه، والتى شكلت خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذى صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية، وإهدارا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".

وتابع: "هذا الأمر الذى كان لزاما على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر، وعدم التراخى فى مواجهته حتى لا يتحول الى سلوك عام يصير معه القبيح حسنا، ويشكل تدميرا للنشء والشباب المصرى".

ولفت الموقع إلى أن اللجنة قررت بالإجماع "وقف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري".

وتابع الموقع: "يترتب على ذلك العديد من الأمور أبرزها عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى، وعدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف، وعدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات إضافة إلى أشياء أخرى".