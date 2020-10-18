إسرائيل... المجلس الوزاري يقرر تخفيف قيود كورونا و"الصحة" تعترض

قرر المجلس الوزاري الخاص بمكافحة كورونا في إسرائيل، منذ منتصف ليلة أمس، إدخال بعض التسهيلات على الحياة العامة كخطوة أولى لرفع الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا، لكن وزارة الصحة رفضت هذا الإجراء وحذرت منه.

وبحسب قناة i24 الإسرائيلية فإنه، وبداية من صباح اليوم الأحد، سيبدأ العمل في إسرائيل وفقا لقرار تخفيف القيود بشكل تدريجي، لافتة إلى أن قرار التخفيف سيستغرق عدة أشهر.

وبموجب هذا القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الخاص بمكافحة كورونا فإنه يجوز الخروج من المنزل دون التقيد بمسافة معينة والالتقاء بآخرين بشرط الالتزام بالقواعد والشروط المنصوص عليها بشأن التجمهر.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد فرضت للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري، إغلاقا شاملا في محاولة للحد من انتشار الوباء، بعد أن تفشى بمستويات غير مسبوقة.

وبحسب القناة الإسرائيلية فإن رياض الأطفال فتحت اعتبارا من صباح اليوم أبوابها، وكذلك أماكن العمل التي لا تستقبل الجمهور، إلى جانب المحميات الطبيعية والحدائق العامة وشواطئ البحر، ويسمح للمطاعم بتقديم الخدمة الذاتية للزبائن.

وقالت القناة إن المجلس الوزاري الخاص بمكافحة كورونا سيناقش خلال الأيام المقبلة إقرار تسهيلات إضافية، ومن بينها إعادة فتح دور الضيافة واعتماد خطة لإقامة حفلات الزفاف.

من جهتها أوضحت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية أنها تعارض بشدة المصادقة على اية إجراءات لتخفيف التدابير الاحترازية خلال الأسبوعين المقبلين.

وبحسب القناة قالت الوزارة إن هذا التخفيف من شأنه التسبب في موجة ثانية لانتشار الفيروس.

في السياق نفسه، أوردت وزارة الصحة أن 1469 شخصا أصيبوا أمس بفيروس كورونا، بعد إجراء أكثر من 34 ألف فحص لتشخيص الداء.

وبحسب إفادة وزارة الصحة تبلغ الحالات المرضية النشطة 35 ألفا و212 حالة، بينما توصف حالة 689 من المرضى بالخطيرة، وتوفي في إسرائيل منذ انتشار الفيروس 2167 شخصا جراء مضاعفاته.