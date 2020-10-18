أمين عام "الأوليمبية المصرية" يكشف كواليس إيقاف مرتضى منصور

قال المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، إن إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات لم يأت من فراغ.

وقال الأمين العام: "حجم التجاوزات فى الشكاوى المقدمة لنا كان صعبا، وأرى أن العقوبة الموقعة على مرتضى منصور عادلة ومستحقة تماما وفقا لما قام به".

وأكد قائلا: "أمر إيقافه جاء بتوصية من لجنة تضم مستشارين استعرضوا الأمر بالكامل".

وأوضح العريان في تصريح خاص لموقع"صدى البلد" المصري أن مرتضى تجاوز فى حق العديد من الشخصيات الرياضية والتى لجأت إلى الطرق القانونية بتقديم شكاوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية.

وأكد على أن اللجنة الأوليمبية حولت هذه الشكاور إلى اللجان المختصة وصدر قرار رسمي بإيقافه عن ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات وعزله من منصبه كرئيس للزمالك.

ولفت إلى أن عقوبة الأوليمبية كانت تصاعدية خاصة أنه تعرض لعقوبة قبل ذلك من اللجنة حينما تم إيقافه عامين، ولكنه لم يتوقف عن الأخطاء التى يرتكبها .

وأكمل: "نقدر ونحترم كل الزملكاوية، والزمالك كيان كبير ومهم بالنسبة للجنة الأولمبية ودائما ما ندعمه، ولكن القرار ليس له أى علاقة بأى توقيت، كانت هناك شكاوى مقدمة وتم البت فيها من كل الجهات المعنية واجتمع مجلس الأوليمبية واتخذ القرار"

وأوضح أن الأمر لا يخص نادى الزمالك على الإطلاق فهو ناد كبير وأحد قلاع الرياضة فى مصر، مؤكدا أن لجنته لم تفعل شيئا إلا تطبيق القانون واللوائح الرياضية المرتبطة بالميثاق الأوليمبي.