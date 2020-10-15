اللجنة الأولمبية الدولية تؤيد قرار عزل مرتضى منصور

وأرسلت اللجنة خطابا رسميا موقّعأ من جيروم، مسئول العلاقات واللجان الأولمبية الوطنية، إلى اللجنة الأولمبية المصرية، بتأكيد قرار الأخيرة، وفقا لصحيفة "صدى البلد".

وأكد الخطاب على "تلقي الهيئة الدولية ردود المصرية حول موقف القرارات الصادرة بشأن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف والمؤرخ ٩ أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتوجيه الشكر لمسئوليها على استجابتهم السريعة وتوضيح كل المطلوب بشأن الموضوع محل النقاش".

وأشار إلى "دعم الأولمبية الدولية لكل الخطوات الصادرة من منطلق الصلاحيات الممنوحة للجان الوطنية، واعتبار الأمر داخليا يخضع لكل المعايير والآليات المعترف بها دوليا، والتي تمثلها وتطبقها جيدا اللجنة الأولمبية المصرية شأنها شأن باقي اللجان الوطنية".

جدير بالذكر أن رئيس نادي الزمالك المعزول قد أقام، السبت الماضي، دعوى قضائية للمطالبة بايقاف قرار اللجنة الأولمبية المتضمن إيقافه عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، وحملت الدعوى رقم 2015 لسنة 75قضائية.

وذكرت الدعوى أن قرار اللجنة الأولمبية مخالف للقانون والدستور، وأنه سبق وأن أحكاما قضائية صدرت ببطلان قرارات اللجنة الأولمبية ضده، كما أن القرار صدر على خلفية استبعاد هاني العتال .

وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت، في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عزل رئيس نادي الزمالك ومنعه لمدة 4 سنوات من مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك 100 ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أمريكي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من قيام رئيس الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية.

في السياق ذاته، أبلغ مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.