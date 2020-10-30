رحب باتفاق وقف إطلاق النار... وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يتصل بعقيلة صالح

أجرى وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية جيمس كليفرلي، اليوم، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وأعرب كليفرلي خلال المحادثة عن ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية يوم الجمعة الماضية، داعيا إلى استمرار العمل على تحقيق السلام الشامل هناك. وفقا لموقع "أخبار ليبا".

"اتفاق وقف إطلاق النار يوم الجمعة يمثل تقدما حقيقيا أحرزته بعثة @UNSMILibya والأطراف الليبية"



وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي @JamesCleverly رحب مع رئيس مجلس النواب في #ليبيا🇱🇾 عقيلة صالح بهذا الاتفاق، وحثه على العمل مع القيادات الأخرى للبناء على هذا الزخم.@UKinLibya — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) October 29, 2020

وأشار المسؤول البريطاني إلى أن الخطوة تمثل تقدما ملموسا في الأعمال التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا والأطراف التي شاركت في الحوار.