دولتان عربيتان تتصدران قائمة المستوردين من إيران

قال رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية "مهدي ميراشرفي" إن دولتين عربيتين تصدرتا قائمة المستوردين من إيران بما يقارب 7 مليارات دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" فقد صرح "شرفي" اليوم السبت أن العراق يتصدر قائمة دول الجوار المستوردة للسلع من البلاد في الفترة من 20 مارس/ آذار حتى 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وأوضح أن العراق استورد 17 مليونا و683 الفا و414 طنا من السلع بقيمة 4 مليارات و854 مليونا و992 الف دولار.

وأشار إلى أن الإمارات حلت ثانيا في استيراد 8.5 مليون طن بقيمة 2.272 مليار، دولار تلتها تركيا بـ 4.794 مليون طن بقيمة 1.489 مليار دولار وأفغانستان بـ 4.077 مليون طن بـ 1.325 مليار دولار وباكستان بـ 1.257 مليون طن بـ 491 مليون دولار.

وبيّن أن دول جوار إيران استوردت 41.818 مليون طن من السلع بقيمة 11.522 مليار دولار، بنسبة استحواذ 63 بالمئة سعرا و64 بالمئة كمّا، من إجمالى صادرات إيران في الشهور السبعة الماضية.

وأكد رئيس الجمارك أن حجم التجارة الخارجية لإيران بلغ خلال الفترة المذكورة 74.95 مليون طن بقيمة 38.278 مليار دولار، حيث شكلت التجارة مع دول الجوار 50.410 مليون طن بقيمة 19.62 مليار دولار.

ونوه إلى أن 12 بلدا من دول الجوار استوردت سلعا من إيران في فترة 20 مارس/آذار حتى 20 اكتوبر/تشرين الأول 2020، وهي العراق وأفغانستان وأرمينيا وأذربيجان والبحرين والكويت وعمان وباكستان وقطر وتركمنستان وتركيا والإمارات.