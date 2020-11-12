وزير الدفاع التركي: مستعدون لتبديد مخاوف أمريكا بشأن توافق منظومة "إس400" مع "إف35"

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إن بلاده مستعدة لتبديد مخاوف أمريكا بشأن توافق منظومة "إس400" مع مقاتلات "إف35".

وبحسب وكالة "الأناضول"، فقد أكد آكار أنه مثلما يستخدم بعض أعضاء الناتو منظومات "إس-300" داخل نطاق الحلف ستسخدم تركيا منظومة "إس-400" بنفس الشكل.

#عاجل |وزير الدفاع التركي: نحن على استعداد لتبديد المخاوف الفنية للولايات المتحدة فيما يتعلق بتوافق منظومة إس400 مع مقاتلات إف35 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 12, 2020

يذكر أن أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي كانوا قد بدأوا في صياغة تشريعات لتنظيم بيع الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك مقاتلات الجيل الخامس F-35 Lightning، إلى دول مختلفة.

ووفقًا لبوابة "Breaking Defense"، يصر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون على إدراج بند في القانون يحظر بيع المقاتلات إلى الدول التي اشترت أسلحة أجنبية تشكل تهديدًا محتملاً لـ F-35، على سبيل المثال ، أنظمة الصواريخ الروسية إس-400.

#عاجل |وزير الدفاع التركي: مثلما يستخدم بعض أعضاء الناتو منظومات "إس-300" داخل نطاق الحلف ستسخدم تركيا منظومة "إس-400" بنفس الشكل — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 12, 2020

بالإضافة إلى ذلك، اقترح عضو مجلس النواب إليوت إنغل، إدخال شروط خاصة لبيع الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط. وفقا له، إذا كانوا يرغبون في شراء طائرة F-35، فسيتعين عليهم إبلاغ واشنطن بخطط استخدام المقاتلات.

وكانت تركيا قد اختبرت لأول مرة نظام "إس-400" في 16 تشرين الأول/أكتوبر، والذي تم شراؤه من روسيا في التدريبات. وتم إطلاق ثلاثة صواريخ أصابت جميعها بنجاح أهدافها المحددة.

وقد أثار هذا، مرة أخرى، مخاوف في الولايات المتحدة، ووجهت الانتقادات لأنقرة مرارا وهددت بفرض عقوبات عليها لشرائها مجمعات روسية.