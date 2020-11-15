مدرب منتخب إسبانيا: لو احتسب الحكم ضربة جزاء ثالثة لأدخلها "راموس"

وبحسب موقع "جول" قال لويس: اليوم، لم تدخل ركلات الجزاء، هذا ليس شيئًا يجب أن نقلق بشأنه، أنا متأكد من أنه إذا كانت هناك ركلة جزاء أخرى فسوف يسجلها.

وشدد قائلا: نحن جميعًا هادئون، سيرجيو هادئ أيضًا، لم أتمكن من التحدث معه حتى الآن، لكني هادئ جدًا لأن ركلة الجزاء التالية التي سيلعبها سيرجيو سيسجلها".

يذكر أنه مع تعادل إسبانيا أمام سويسرا فقد تراجعت إلى المركز الثاني في المجموعة الرابعة من الدوري بفارق نقطة واحدة عن ألمانيا، وستلتقي لاروجا مع ألمانيا يوم الثلاثاء على ملعب لا كارتوجا في إشبيلية.

وكان راموس قد أضاع ركلتي جزاء خلال تعادل منتخب بلاده مع سويسرا 1-1 في دوري الأمم الأوروبية أمس السبت.

وعقب اللقاء قال إنريكي: "سيكون من الظلم انتقاد راموس الآن"، مُضيفًا "لو كان هناك ركلة ثالثة ورابعة أو أكثر فكان سيسددها جميعًا".

وأضاف مدرب إسبانيا "لدينا قائمة بالمسددين يتقدمهم راموس، وسيسدد مادام موجودًا في الملعب، سجل 25 ركلة ولن ننتقده الآن".

كان راموس قد تخطى بمشاركته في لقاء أمس الإيطالي جيانلويدجي بوفون، وبات أكثر لاعب أوروبي مشاركة مع منتخب بلاده في 177 مباراة.