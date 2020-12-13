بعد فوز ريال مدريد على أتليتكو... زيدان: الألم مما قيل عنا جعلنا أقوى

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن الألم من بعض الأشياء التي قيلت عنه وعن فريقه جعلهم أقوى.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده زيدان عقب مباراة فريقه مع أتليتكو مدريد والتي فاز فيها الملكي بهدفين مقابل لاشيء سجلهما بثنائية كاسيميرو ويان أوبلاك حارس أتليتيكو بالخطأ في مرماه.

فوز الفريق المدريدي أهله ليرتقي للمركز الثالث في الترتيب بفارق 3 نقاط أقل من أتلتيكو، في حين أن الأخير له مباراة مؤجلة.

وبحسب وسائل إعلامية بدا الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال، "سعيدا للغاية بعد الفوز بالديربي على أتلتيكو مدريد، في الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "الانتقادات جزء من كرة القدم، ويجب تعلم كيفية التعامل معها، لكن أهم شيء أننا نؤمن بما نفعله، وفي الديربي أثبت ريال مدريد أنه يعرف كيف يلعب ويؤدي".

وأشاد زيدان بلاعبيه جميعا، مشددا على إعجابه بثنائي الوسط توني كروس ولوكا مودريتش، وقال: "إنهما يقدمان نفس المستوى الذي كان عليه النادي عندما فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في 3 مرات متتالية".

وقال: "أنا سعيد بكل شيء فعلناه في المباراة" مشددا على أن الريال لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل، من أجل اللعب بثبات.

وحذر زيدان لاعبيه قائلا: "لقد بنينا على ما فعلناه في آخر مباراتين ونافسنا بشكل رائع أغلب فترات المباراة، لكن لا يوجد ما يستحق الاحتفال لأننا لم نفز بعد بأي شيء".

يذكر أنه وقبل أقل من أسبوعين عانى الريال من خسارتين متتاليتين أمام ألافيس وشاختار دونيتسك، وكان على موعد مع لقاءات صعبة ضد أشبيلية وبروسيا مونشنجلادباخ وأتلتيكو، وبدا أن مستقبل "زيزو" على المحك.

ورغم أنه فاز بالمباريات الثلاث، إلا أن زيدان حذر لاعبيه من أن "الفريق لم يحقق إنجازا يذكر حتى الآن".