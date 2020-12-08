زيدان يعلق على احتمال إقالته في حال خسارة ريال مدريد غدا في دوري الأبطال... فيديو

علق المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، على احتمال إقالته في حال خسارة الفريق في مباراته أمام بوروسيا موشنجلادباخ الألماني مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "إدارة النادي تعلم ما عليها القيام به، كالعادة".

📽️ Zidane no piensa en su cargo como DT del @RealMadrid: "El club hará lo que tenga que hacer" 🗣️⤵️https://t.co/c4iW9B8Rx6 — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) December 8, 2020

وأكد أنه "لا يفكر في احتمالية إقالته في حال الخسارة ويركز فقط على مباراة غدا الأربعاء ضد موشنجلادباخ".

وأضاف "كل ما يمكنني التفكير فيه الآن هو مباراة الغد، لكنني لا أفكر في ذلك (احتمالية الإقالة)".

وتابع "في مباراة الغد، علينا إظهار شخصيتنا كفريق، أنا مقتنع بأننا سنقدم مباراة جيدة".

وواصل "أنا لا أفكر في احتمالية المشاركة بالدوري الأوروبي، لا أفكر في أي شيء آخر غير مواجهة الغد، واللاعبون كذلك".

وأوضح "لقد أظهر أعضاء الفريق أن بإمكانهم النهوض عندما يحتاج إلى ذلك، وظهر ذلك جليًا في مباراة الكلاسيكو والمباريات ضد إنتر وإشبيلية، لكن التناقض بينهما جعل الفريق صعبا للحكم عليه".

وأتم: "نطلب من هؤلاء اللاعبين خوض مباراة كل 3 أيام، لدينا العديد من المباريات ونلعب دائمًا مع فرق جيدة تريد الفوز أيضًا".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بوروسيا موشنجلادباخ الألماني مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ريال مدريد للفوز في مباراة الغد لحسم بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16، حيث أن الخسارة أو التعادل قد يدفعان بالفريق الإسباني خارج منافسات البطولة.