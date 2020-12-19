محمد صلاح: أشعر بالإحباط من رفض كلوب إعطائي شارة قيادة الريدز

قال محمد صلاح إنه محبط للغاية لعدم منحه شارة القيادة في مباراة ليفربول الأخيرة في دوري أبطال أوروبا على ملعب إف سي ميدتجيلاند.

وفي حوار له صحيفة "آس" الإسبانية، قال: كنت أتمنى ارتداء شارة القيادة، ولكن هذا قرار المدرب، وأنا أقبله".

المفارقة أن الصحيفة علقت على تصريح صلاح المتلفز قائلة: المصري ليس معتادا على الشكوى علنا.

وكان الريدز قد قدم فريقًا مغايرًا كثيرًا في مباراته ضد الفريق الدنماركي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد تم استبعاد جوردان هندرسون مما يعني أن صلاح كان أحد أفضل اللاعبين الذين بدأوا المباراة، لكن يورجن كلوب اختار تعيين ترينت ألكسندر-أرنولد قائدًا بدلاً من المصري.

واعترف صلاح بأن قرار كلوب بتسليم الشارة لغيره كان قرارا صعبا على نفسه لكنه قال إن ما عليه كلاعب هو القبول بقرارات مدربه.

يذكر أنه ومنذ انتقال صلاح إلى ليفربول في عام 2017 سجل 108 هدفاً في 172 مباراة.

وبحسب موقع "ميرور" فقد ساعدت أهدافه في دفع ليفربول إلى المجد المحلي والأوروبي ، لكنها جذبت أيضًا الكثير من الاهتمام.

وفي سؤال عن انتقاله إلى ريال مدريد او برشلونة قال صلاح: "هذا سؤال صعب ، لكن في الوقت الحالي يمكنني القول أن كل شيء في أيدي النادي،ريال مدريد وبرشلونة فرق كبيرة لكن كل شيء بيد النادي"

وحينما سئل صلاح عن المدة التي يرى نفسه فيها في ليفربول قال: "بالطبع أريد تحطيم الأرقام القياسية هنا، وأكرر، كل الأرقام القياسية للنادي، لكن كل شيء في يد النادي".

وأكد قائلا: "أعتقد أن مدريد وبرشلونة فريقان كبيران، من يدري ما سيحدث في المستقبل".

لكنه استدرك قائلا: "لكن في الوقت الحالي أركز على الفوز بالدوري الممتاز ودوري الأبطال مع ليفربول مرة أخرى".