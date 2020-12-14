"إيفرا" لـ"محمد صلاح": أنت تلعب في الدوري الخطأ

هاجم الظهير السابق لفريق مانشستر يونايتد، الفرنسي باتريس إيفرا، اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول، محمد صلاح، عقب تصريحات للأخير تخص مباراة فريقه مع فولهام.

وكان صلاح قد حقق التعادل لفريقه مع فولهام في الجولة 13 من البريمييرليج بتسجيله ركلة جزاء قبل النهاية بـ11 دقيقة، ليبقى ليفربول متقاسما الصدارة مع توتنهام الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف.

وبحسب وسائل إعلام فقد هاجم الفرنسي باتريس إيفرا، ظهير فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، محمد صلاح بسبب اعتراضه على الالتحامات بالدوري الإنجليزي.

وقد اعترض محمد صلاح على عدم حصوله على خطأ قبل أن يفتتح ديكوردوفا ريد أهداف اللقاء لفولهام، مما أدى لغضب كبير بين جماهير ليفربول.

انتقاد إيفرا، جاء في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية ونقلتها وسائل إعلام كثيرةقال فيها: "كي أكون صادقاً، لو أن صلاح يعترض على التحام مثل هذا فهو يلعب في الدوري الخطأ، لأنها كانت دفعة بسيطة، بسيطة للغاية".

وكان فريق فولهام قد أحرز اول أهداف اللقاء عقب دفع أحد لاعبيه لمحمد صلاح في ظهره، ليحصل على الكرة ويمرر لروبي ريد الذي وضعها في أقصى الزاوية اليمنى للحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وقد احتكم الجميع بعد الاعتراض إلى تقنية الفيديو (فار) والتي أكدت عدم وجود خطأ لصالح محمد صلاح، فيما نجح صلاح قبل النهاية بـ11 دقيقة أن يعيد فريقه إلى المباراة مرة أخرى بهدف من ضربة جزاء قام بتسجيلها.

من جانبه دافع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن وجهة نظر صلاح بقوله: "لقد كان هناك خطأ صريح ولا شيء أكثر من هذا، لقد دفع لاعب فولهام صلاح ولولا هذه الدفعة لما كان أخذ الكرة" متسائلا: "اللاعب أخذ الكرة بدفعه صلاح بكلتا يديه، فكيف لا يكون هناك خطأ؟".

يذكر أن محمد صلاح كان قد تعرض لاتهامات سابقة بأنه يتعمد السقوط للحصول على أخطاء.

واتهم وقتها الاسكتلندي ديفيد مويس مدرب الهامرز وآخرون صلاح بأنه يتعمد الوقوع، مؤكدين أن ركلة الجزاء التي حصل عليها في مباراة فريقه مع ويست هام يونايتد لم تكن صحيحة على الإطلاق.