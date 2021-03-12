سفير طهران لدى موسكو: تمديد معاهدة التعاون بين إيران وروسيا

أعلن السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، اليوم الجمعة، تمديد معاهدة العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين إيران وروسيا، خمسة أعوام بشكل تلقائي. لافتا في الوقت نفسه إلى تحديث هذه المعاهدة على أساس الطاقات المتجددة بين البلدين.

وحسب تصريح أدلى به السفير جلالي لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" في موسكو، فإن هذه المعاهدة والتي وقعها البلدان قبل 20 عاما، تمدد بصورة آلية في ختام هذه الفترة كل خمسة أعوام "ما لم يتم الإعلان من قبل أي من الطرفين للطرف الآخر عن نقطة أو ملاحظة ما قبل عام من انتهاء فترة العشرين عاما".

وأضاف "إن مستوى العلاقات والتعاون الراهن بين إيران وروسيا تجاوز بكثير العقود الماضية" وأشار إلى "أن التعاون بينهما أصبح أكثر عمقا" وأشار إلى وجود "الكثير من الطاقات في العلاقات بينهما حيث ينبغي البحث بشأنها في إطار برنامج شامل للتعاون".

وكشف جلالي أنه تم الاتفاق على إعداد مسودة المعاهدة الجديدة خلال المحادثات بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال "سيتم قريبا إعداد هذه المسودة، وستطرح بعد تأييدها من قبل مسؤولي البلدين في المفاوضات الثنائية".