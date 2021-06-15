واشنطن وبروكسل: نطمح في تطعيم ثلثي العالم بنهاية 2022

أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن رغبتهما في تطعيم ثلثي سكان العالم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بنهاية العام المقبل.

جاء هذا في بيان مشترك صادر عن واشنطن وبروكسل، اليوم الثلاثاء، بحسب "رويترز".

وقال الجانبان في البيان: "نطمح في تطعيم ثلثي سكان العالم على الأقل بنهاية عام 2022".

وتعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون في إصلاح منظمة الصحة العالمية.

ويأتي البيان المشترك بعد يومين من، إعلان مجموعة السبع أنها سوف تتبرع بمليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، للدول الفقيرة، خلال العام المقبل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا بالفعل قادة مجموعة السبع إلى التعهد بتطعيم العالم بأسره باللقاحات الواقية من فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2022.

وتسبب مرض "كوفيد-19" في وفاة حوالي 3.9 مليون شخص وأضر كثيرا بالاقتصاد العالمي حيث تم الإعلان عن إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الحالات الأولى في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.