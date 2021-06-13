مجموعة السبع تتعهد بتقديم مليار جرعة لقاح للدول الفقيرة

ذكرت مسودة البيان شبه النهائي لقمة مجموعة السبع أنها سوف تتبرع بمليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، للدول الفقيرة، خلال العام المقبل.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن البيان أشار أيضا إلى أن مجموعة السبع سوف تتعاون مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين والدول الأخرى لزيادة المساهمات خلال الأشهر المقبلة.

وقال البيان: "الالتزامات التي تم الاتفاق عليها منذ الاجتماع الأخير في فبراير/ شباط 2021، هنا في خليج كاربيس، تشمل التبرع بمليار جرعة خلال العام المقبل.

وذكر مصدران أن المسودة تم الانتهاء منها بشكل كبير من قبل الدبلوماسيين الذين عملوا في وقت متأخر من الليلة الماضية للموافقة على غالبية النص على الرغم من قولهم إن أجزاء من المسودة يمكن أن تتغير خلال الساعات المقبلة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا بالفعل قادة مجموعة السبع إلى التعهد بتطعيم العالم بأسره باللقاحات الواقية من فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2022، ومن المتوقع أن تتعهد المجموعة بمليار جرعة خلال قمتها التي تستمر ثلاثة أيام في منتجع كاربيس باي الإنجليزي المطل على البحر.

وتسبب مرض "كوفيد-19" في وفاة حوالي 3.9 مليون شخص وأضر كثيرا بالاقتصاد العالمي حيث تم الإعلان عن إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الحالات الأولى في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.