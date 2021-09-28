7 أعراض تؤكد أنك تعاني من حساسية الغلوتين

حساسية الغلوتين، هو نوع معروف من الحساسية يأتي بشكل طبيعي من بعض الأطعمة، ويمكن أن يسبب بعض المشكلات الصحية الخطيرة إذا تعرض الشخص له كثيرًا.

وحسب موقع "ماي هيلث أونلي"، فإن حساسية الغلوتين يمكن أن تحدث لأسباب مختلفة تؤثر على الجهاز الهضمي للشخص، حيث يعمل الغلوتين كمادة غازية أو مادة يُنظر إليها على أنها تهديد للجسم وتعمل الاستجابة المناعية عليه للتخفيف منه.

ويمكن أن تحدث حساسية الغلوتين بمجرد ملامسة منتجاته، إذا كنت تعاني من عدم تحمله.

ويؤكد الخبراء أن الشخص يحتاج إلى توخي الحذر الشديد إذا كان لديه حساسية من الغلوتين؛ لأن غالبية الخبز لدينا تتكون منه، محذرين من تناول الوجبات أو الطعام في الخارج؛ لامتلاء موادهم الغذائية بهذه المادة لأغراض مختلفة.

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ويمكن أن يرتبط عدم تحمل مواد الغلوتين بثلاث مشاكل صحية رئيسية تؤثر عليه، وهي:

مرض الاضطرابات الهضمية

إنها واحدة من أكثر الظروف المسؤولة عن حساسية الغلوتين وضوحًا، وذلك لأنه مرض مناعي ذاتي يتفاعل مع بروتينات الغلوتين باستجابة مناعية.

إذا كان الشخص يعاني من مرض الاضطرابات الهضمية، فيمكن أن يكون له تأثير على الأمعاء الدقيقة للشخص، مما قد يؤدي إلى تلف الأمعاء ويسبب اضطرابات صحية مختلفة مثل الإسهال والانتفاخ وآلام البطن والقيء.

وتصبح هذه الحالات أكثر وضوحًا بهذه الأعراض عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية من الغلوتين:

انخفاض كثافة المعادن في العظام فقدان الوزن نقص الحديد فقر دم النوبات ضعف العضلات مرض الاضطرابات الهضمية

حساسية القمح

وينتشر هذا عند الأشخاص الذين لديهم تفاعلات حساسية تجاه البروتين الموجود في القمح، حيث توجد بروتينات مماثلة أيضًا في الغلوتين، لأن هؤلاء الأشخاص المصابين بحساسية القمح يصابون أيضًا بحساسية الغلوتين في ظروف معينة.

تعتبر الإصابة بحساسية الغلوتين بسبب حساسية القمح أكثر انتشارًا بين الأطفال حيث يتورطون في تناول المواد البروتينية ذات الصلة في كثير من الأحيان.

الحساسية غير الهضمية

يشير هذا إلى الحالة التي لا يعاني فيها الشخص من مرض الاضطرابات الهضمية ولكن لا يزال يعاني من حساسية الغلوتين.

والأشخاص الذين لديهم هذا النوع من الحساسية أو الحساسية من القمح يتعرضون لحساسية الغلوتين غير الاضطرابات الهضمية.

ووفقًا لمعهد البحوث الطبية في بونديشيري، أصبح هذا السبب أكثر شيوعًا لحساسية الغلوتين، خاصة عند الإناث الأصغر سنًا.

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