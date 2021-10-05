وزير التعليم المصري يتحدث عن مراكز للدروس الخصوصية تحت الأرض

عبر وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، عن غضبه مما تم اكتشافه في محافظة كفر الشيخ المصرية من مراكز للدروس الخصوصية تحت الأرض.

وحسب موقع "صدى البلد" المصري فقد وجه وزير التربية والتعليم عدة أسئلة إلى أولياء الأمور تتعلق بقبولهم مثل هذا الوضع لأبنائهم، في وقت ينتقدون فيه أوضاعا أفضل في المدارس الحكومية.

وكان محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، قد أعلن عن ضبط عدة مراكز للدروس الخصوصية غير المرخصة تحت الأرض، ترتبط بمجموعة سراديب وأنفاق يتحرك من خلالها الطلاب، مؤكدا أنه قام بإغلاق 9 مراكز وفصل المرافق عنها كاملة، وأحال القائمين عليها إلى النيابة العامة.

وتساءل وزير التعليم المصري متعجبا من مدى قبول أولياء الأمور أوضاعا كهذه داخل تلك الأنفاق والسراديب في ظل وجود وباء كورونا، مضيفا: وهل يسألون إذا كان قد تم تدريب مدرسي السناتر على المناهج الجديدة؟".

ومتطرقا للمصاريف المدرسية قال الوزير: هل يعترض أولياء الأمور على أسعار السناتر ويماطل البعض في دفعها؟، وهل يعترضون على شراء الكتب المزورة الخارجية التي تسرق الملكية الفكرية لبلدنا ولحكومتنا؟".

وشدد وزير التعليم المصري على أن الوزارة غير مسؤولة عن تلك المراكز، ولا عما يتم تدريسه فيها، لافتا إلى أنه "لن يساعد الطلاب على اجتياز الامتحانات بشكلها الجديد". وفق تصريحاته.

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