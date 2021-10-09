الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن استثمار الطاقة النووية السلمية

شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على أن بلاده لن تتراجع عن استثمار الطاقة النووية السلمية.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال رئيسي: "إن السياسة الرئيسية والحاسمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي استثمار الطاقة النووية السلمية، ولن تتراجع عن ذلك".

تأكيدات رئيسي جاءت في كلمة له بمحافظة بوشهر، أمام أسر الشهداء، وبعض النخب الإيرانية.

وأكد رئيسي على حاجة بلاده إلى التخطيط العلمي الهادف، حسب تعبيره، معللا ذلك برغبة بلاده في "تبؤء المكانة الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية الأولى في المنطقة".

وأوضح أن هذا التخطيط العلمي سيساعد على "التقدم المستدام للصناعة النووية على أساس أحدث المواصفات الدولية"، لافتا إلى أن إيران أبلغت "منظمة الطاقة الذرية بآليات هذا العمل".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "التكنولوجيا النووية ستحقق في المستقبل التنمية العلمية والتقدم المذهل للدول"، مؤكدا على ضرورة "عدم التخلف عن ركب الحركة العلمية في العالم".

وتحدث رئيسي عن محطة بوشهر الإيرانية للطاقة، مؤكدا أنها تعمل "بأقصى طاقتها الاسمية وتولد ألف ميغاواط من الكهرباء وستزداد هذه الكمية إلى 3 اضعاف بعد تنفيذ مراحل تطوير المحطة".

ولفت إلى أن منظمة الطاقة الذرية لديها مهمة "لزيادة قدرة توليد الكهرباء في البلاد إلى عشرة آلاف ميغاواط"، متوقعا أن تقوم المنظمة بتوفير "جزء من مياه الشفة في بوشهر عن طريق تحلية المياه نوويا".

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