وزير بريطاني يصف نسبة التضخم في بلاده بأنها مثيرة للقلق

وصف وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتينج، النسبة التي وصل إليها التضخم في بلاده بأنها مثيرة للقلق.

وحسب تصريحات، اليوم الأحد، لراديو "تايمز"، قال كوارتنج: "التضخم في بريطانيا مثير للقلق"، مطالبا "بنك إنجلترا المستقل بالتعامل معه".

وقال: "بنك إنجلترا سيقوم بعمل جيد في كبحه، لكن الحكومة محقة في التركيز على زيادة الأجور".

ومدافعا عن زيادة الأجور، قال كوارتنج: "أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على زيادة الأجور"، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "ارتفاع التكاليف يجب أن يزعج إدارة الأعمال دائمًا".

وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت مؤخرًا بأن الأجور الأعلى هي أفضل استجابة لنقص العمالة في صناعات مثل النقل.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الناس البدء في الاستعداد لزيادة سعر الفائدة، قال وزير الأعمال البريطاني: "البنك مستقل، وسيتبنى وجهة نظره التي سيراها مناسبة"، مؤكدا أن "الدافع الرئيسي للبنك هو محاولة كبح جماح التضخم".

ولفت إلى أنه على الجميع "التأكد من أنه يمكننا احتواء أي ارتفاعات في تكلفة المعيشة".

وكان معدل التضخم قد ارتفع في بريطانيا ليصل في يونيو/ حزيران الماضي إلى 2.5% وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2018 .

وتأتي هذه النسبة كأعلى من المستهدف الذي وضعه بنك إنجلترا 2%، لكن البنك كان قد توقع تجاوز التضخم 3% مع إعادة الفتح عقب التخفيف من إجراءات وباء كورونا.

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