وزير عراقي: أردوغان صادق على اتفاقية المياه معنا لتدخل بذلك حيز التنفيذ

كشف مهدي الحمداني وزير الموارد المائية العراقي عن توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتفاقية المياه بين بلاده والعراق، مؤكدا أنها بهذا التوقيع دخلت حيز التنفيذ.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية واع، قال الوزير العراقي: "الرئيس التركي صادق على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين العراقي والتركي، ودخلت حيز التنفيذ اليوم".

وأوضح الحمداني، أن بلاده قد تم إبلاغها رسميا من قبل وزارة الخارجية بتوقيع المذكرة، قائلا إن الاتفاقية، "تتضمن أن يتم إطلاق حصة عادلة ومنصفة للعراق عبر نهري دجلة والفرات".

ووصف الوزير العراقي طريقة التعاطي التركي مع ملف المياه في بلاده بالإيجابي، مفتخرا بأن حكومة العراق الحالية استطاعت الوصول إلى "تفاهمات مع تركيا لم يحصل العراق عليها لعقود".

وفي حين وصف الوزير العراقي التعاطي التركي بالإيجابي، لفت إلى أنه و"حتى الآن لا يوجد تعاون من قبل إيران، حيث تمت المطالبة بعقد اجتماع ولم نتلق ردا عليه".

وأكد وزير الموارد المائية العراقي أن الضرر الواقع على بلاده كبير، بسبب عدم الوصول إلى اتفاق مع إيران حول ملف المياه، معبرا عن أمله في "تعاون الجارة إيران مع العراق لتجاوز الأزمة المائية".

وقال: "الواردات المائية صفر من إيران باتجاه ديالى وهور الحويزة ونهر الكارون وهذه سابقة دولية خطيرة".

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