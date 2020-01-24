القراءة خلال احتجاجات العراق وصورة براد بيت التي دارت العالم... الأسبوع في صور

محطة "إبيوس" (EBIOS المحطة الحيوية التجريبية) هي عبارة عن قرية تجديد حيوي ذاتية الاستدامة. تخيلوا، إذا كان على البشر أن يستقروا على كوكب الأرض لأول مرة، فكيف ستبدو القاعدة الأولى؟ هذا بالضبط ما يقوم به مشورع "إبيوس" - بداية جديدة على الأرض.