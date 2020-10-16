أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من زوايا العالم المختلفة خلال الأيام السبعة الماضية.
إعادة التشديد على الإجراءات الاحترازية في موسكو مع ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات بسبب كورونا، الرئيس دونالد ترامب يعود إلى منصات حملته الانتخابية بعد عودته من المشفى، واستمرار التوتر في منطقة ناغورني قره باغ،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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