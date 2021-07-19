أوروبا تغرق في المياه الموحلة... خراب في كل مكان

أفادت الشرطة الألمانية، صباح أمس الأحد، بأن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة ارتفعت إلى 156 في ألمانيا، وبذلك ارتفع الإجمالي في أوروبا إلى ما لا يقل عن 183 قتيلا.

وأبلغت الشرطة أن في ولاية راينلاند بالاتينات وحدها، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا في جنوب غربي ألمانيا، عن 110 قتلى، مقارنة بـ 98 في السابق، وفقاً لـ"رويترز".

كما عانت ألمانيا الغربية من آثار جسيمة جراء هذا الفيضان الذي ضرب بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا أيضا، مما أدى إلى غرق الشوارع والمنازل في المياه الموحلة.

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