حرائق الغابات التركية من الأقمار الصناعية

قال وزير الزراعة التركي، بكير باكديميرلي، أن رجال الإطفاء خاضوا معركة يوم أمس الأحد للسيطرة على خمسة حرائق في الغابات، بينها حرائق في بلدتي مانافجات ومارماريس الساحليتين.

وحسب ما نقلته "رويترز" عن بكير، فإنه تم السيطرة على 107 حريقا من أصل 112 اندلعت في الغابات التركية الفترة الماضية. وأوضح أن الحرائق لا تزال مشتعلة بفعل الحرارة الشديدة والرياح في مانافجات في الجنوب ومارماريس في الغرب.

وعن الضحايا أكد أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم منذ يوم الأربعاء بسبب الحرائق في جنوب وغرب تركيا، وتم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم.

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