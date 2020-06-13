ظهور آخر لسحلية وحيد القرن وإنجازات رجل الكهرومغناطيسية

رصد علماء في ناسا الحالة الخامسة للمادة في الفضاء للمرة الأولى ما يوفر لمحة غير مسبوقة قد تساعد في حل بعض ألغاز الكون الكمّي الأكثر استعصاء.

كما اكتشف العلماء سحلية وحيد القرن في جزيرة سومطرة، لم ير علماء الأحياء مثلها منذ 130 عاما تقريبا.

وبعد أن صنّفت كأقدم تمثال صغير معروف في شرق آسيا، كشفت دراسة عن منحوتة نفذت على عظمة محروقة وتمثل طائراً صغيراً في الصين، أنها تعود إلى 13500 عام.

ونتحدث في هذه الحلقة أيضا عن رصد علماء معهد ماكس بلانك مجرةٌ عملاقةٌ شبيهةٌ بمجرتنا، درب التبانة، وتعود نشأتها إلى وقت مبكر جدًّا من تاريخ الكون. هذه المجرة تضع الآن تحديًا أمام تصوُّر اختصاصيي الفيزياء الفلكية عن تَكوُّن المجرات. ويُعد هذا القرص الدَّوَّار من الغاز والنجوم هو الأقدم من نوعه على الإطلاق؛ نظرًا إلى أنه تشكَّل بعد انقضاء نحو 1.5 مليار عام فقط على الانفجار العظيم، حين لم يكن عمر الكون يتجاوز نحو 10% من عمره الحالي.

وكذلك نتحدث في هذه الحلقة عن توقعات بصيف جاف بعد الربيع الدافئ، كما نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة العالم الإنجليزي مايكل فاراداي الكيميائي والفيزيائي وصاحب الإنجازات العديدة في مجال الكهرومغناطيسية.

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد