قرد المختبر والدوبامين والهوس وشغف المعرفة والكون الذي يتوسع ويتسارع

وفق قراءة جديدة، يتوسع الكون بسرعة كبيرة، ويمكن أن يعيد ذلك كتابة علم الكونيات؛ فالقياسات المختلفة لثابت هابل، معدل توسع الزمكان - تعني أنه ربما علينا النظر إلى ما وراء نظريات أينشتاين لشرح الكون.
حسب دراسة حديثة، قد يؤدي تغير المناخ إلى سقوط أوراق الخريف مبكرًا وتخزين كميات أقل من الكربون. فلربما تسقط أوراق الأشجار في وقت مبكر من الخريف بسبب تغير المناخ، وليس لاحقًا كما كان يعتقد سابقًا.
أعلن العلماء مؤخرًا اكتشاف "Popa langur"، وهو قرد متوسط الحجم يأكل أوراق الشجر في وسط ميانمار. ويعد أحدث أنواع القرود في العالم الذي عثر عليه في المختبر، وليس في رحلة استكشافية.
في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن شغف المعرفة وهوس التعلم
العلم وهوَس المعرفة والنواقل العصبية. عن الشعور بالإثارة والحيوية عندما تلوح إمكانية تَعَلُّم شيء جديد ومعقد؟ والشغف كذلك بالفوارق الدقيقة بين الأشياء والأفكار الجديدة والسيناريوهات التخيلية إلى درجة كبيرة، كل ذلك وعلاقته بفيض من الدوبامين في تشابكات الجهاز العصبي، وليس في الأماكن التي كان يعتقد عادةً أن هذا الناقل العصبي يسري فيها.
وفي الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة بيتر هيغز - واحد ممن كان لهم الفضل في زيادة معرفتنا الفيزيائية النظرية وبالجسيمات خاصة وسبب حصولها على كتلتها الأولية..
الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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