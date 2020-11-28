قرد المختبر والدوبامين والهوس وشغف المعرفة والكون الذي يتوسع ويتسارع

في وقت سابق من هذا العام، اكتشف علماء الفلك قمرًا صغيرًا يدور حول الأرض. لقد انجرف الآن بعيدًا، لكن سيكون الباحثون قادرين قريبًا على اكتشاف المزيد من هؤلاء الرفقاء المصغرين. العلماء يعثرون على قرد متوسط الحجم يعد أحدث أنواع القرود في العالم الذي يكتشف في المختبر، وليس في رحلة استكشافية. وفق دراسة حديثة، قد يؤدي تغير المناخ إلى سقوط أوراق الخريف مبكرًا وتخزين كميات أقل من الكربون.

وفق قراءة جديدة، يتوسع الكون بسرعة كبيرة، ويمكن أن يعيد ذلك كتابة علم الكونيات؛ فالقياسات المختلفة لثابت هابل، معدل توسع الزمكان - تعني أنه ربما علينا النظر إلى ما وراء نظريات أينشتاين لشرح الكون.

حسب دراسة حديثة، قد يؤدي تغير المناخ إلى سقوط أوراق الخريف مبكرًا وتخزين كميات أقل من الكربون. فلربما تسقط أوراق الأشجار في وقت مبكر من الخريف بسبب تغير المناخ، وليس لاحقًا كما كان يعتقد سابقًا.

أعلن العلماء مؤخرًا اكتشاف "Popa langur"، وهو قرد متوسط الحجم يأكل أوراق الشجر في وسط ميانمار. ويعد أحدث أنواع القرود في العالم الذي عثر عليه في المختبر، وليس في رحلة استكشافية.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن شغف المعرفة وهوس التعلم

العلم وهوَس المعرفة والنواقل العصبية. عن الشعور بالإثارة والحيوية عندما تلوح إمكانية تَعَلُّم شيء جديد ومعقد؟ والشغف كذلك بالفوارق الدقيقة بين الأشياء والأفكار الجديدة والسيناريوهات التخيلية إلى درجة كبيرة، كل ذلك وعلاقته بفيض من الدوبامين في تشابكات الجهاز العصبي، وليس في الأماكن التي كان يعتقد عادةً أن هذا الناقل العصبي يسري فيها.

وفي الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة بيتر هيغز - واحد ممن كان لهم الفضل في زيادة معرفتنا الفيزيائية النظرية وبالجسيمات خاصة وسبب حصولها على كتلتها الأولية..

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد