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    كيف تؤثر إصابة ترامب بـ "كوفيد-19" على السباق الانتخابي الأمريكي؟

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    قبل نحو شهر من إجراء الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر القادم، فأجا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم بإعلانه إصابته هو وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، عقب إصابة مستشارته هوب هيكس.

    وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيدخل وزوجته العزل الصحي فورا، كما أعلن طبيب الرئيس الأمريكي الجمعة أن دونالد ترامب "بخير" وسيواصل أداء واجباته "دون انقطاع" أثناء تلقيه العلاج مع السيدة الأولى، بعدما ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

    لكن بمجرد إعلان الخبر، بدأ كثيرون يتساءلون عن تأثير هذا الخبر على الانتخابات الأمريكية، وخاصة أن الإصابة بفيروس كورونا ستمنع ترامب من استكمال حملته الانتخابية بشكل طبيعي.

    وقد زادت التخوفات بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستشفى والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي كما قال البيت الأبيض بعد تأكد إصابته بمرض كوفيد-19

    تعقيبًا على ذلك، قال ربيع غصن الباحث في العلاقات الدولية، إن " إصابة الرئيس الأمريكي بكوفيد-19 تؤثر بالطبع على مسار السباق الانتخابي نظرًا لضرورة تغيبه طوال فترة العلاج عن المناظرات التليفزيونية مع منافسه جو بايدن و استكمال زياراته للولايات الأمريكية كما هو متعارف عليه قبل كل انتخابات، لكن على جانب أخر ربما يستفيد ترمب جدًا من التعاطف الشعبي الواضح حاليًا تجاه إصابته ".

    وتابع غصن في حديثه مع "راديو سبوتيك"، قائلًا :" الشعب الأمريكي يتأثر جدًا بالإعلام ولا شك أن حملة ترامب الانتخابية سوف تستغل هذا العارض إعلاميًا لمصلحتها، فضلًا عن أن ترمب معروف بأنه رجل المفاجأت ومن ثم كثير من التوقعات تذهب لإعلانه الشفاء من كورونا خلال أيام واستكمال السباق الإنتخابي".

    قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي، قرر إعطاء فرصة لتركيا حتى ديسمبر المقبل، لوقف استفزازتها في منطقة شرق المتوسط.

    وأضاف ماكرون: "على تركيا الانخراط في الحوار أو سنلجأ لخيار العقوبات".

    من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي، يأسف لعدم قيام تركيا بخطوات إيجابية تجاه قبرص.

    وأضافت: "نمتلك أدوات الرد على الأعمال أحادية الجانب، وخيار العقوبات على تركيا متاح".

    وتابعت: ": سنقوم بما يلزم في حال استمرت تركيا على التنقيب شرقي المتوسط".

    تعليقًا على ذلك، قال طه أوغلو، المحلل السياسي، إن " خطوة الاتحاد الأوروبي الأخيرة المتعلقة بمهلة جديدة حتى سبتمبر قبل فرض عقوبات على تركيا ايجابية من وجهة نظر الخارجية التركية لكنها رفضت عمومًا سيناريو فرض العقوبات، لكن من المؤكد أن الجهود الدبلوماسية والوسطات سوف تستمر ومن المنتظر زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يوم الأثنين القادم إلى تركيا".

    وأضاف اوغلو في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، قائلًا :" تركيا لا تعترف بقبرص ولذلك تختلف سياساتها معها عن اليونان وهذا واضح في شرق المتوسط، ورغم الاختلاف  يتوقع البعض أن تلعب الوساطة الألمانية دورا كبيرا في الملفين".

    قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الجمعة إنها عجزت عن تحديد ما إذا كانت عناصر سامة محظورة استخدمت في هجمات على بلدتين سوريتين عامي 2016 و2018 أصيب فيها عشرات الأشخاص.

    وأضافت المنظمة أن تحليل العينات وفحص البيانات ومقابلات الشهود لم تفض إلى تأكيد ما إذا كانت ذخائر سامة استُخدمت في 24 نوفمبر 2018 في شمال غرب حلب، و في أول أغسطس 2016 في سراقب بمحافظة إدلب

    وكان مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع ضرورة إغلاق "ملف سوريا الكيميائي" نهائيا لأن بلاده أوفت بالتزاماتها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها منذ عام 2014.

    ولفت إلى أن هناك مخالفات خطيرة وعيوبا جسيمة طغت على عمل مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أن سوريا تعاونت مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر للتخلص من أسلحتها الكيميائية وتسوية المسائل العالقة ما يتطلب وقف التلاعب بهذا الملف وإغلاقه في أقرب وقت.

    في هذا الصدد، قال شادي أحمد الباحث السياسي السوري، إنه " منذ بداية الحرب على سوريا من الملاحظ أن تقارير المنظمات الدولية وعلى رأسها حظر الأسلحة متحيزة وإن كانت تحاول احيانًا إظهار بعض الموضوعية المصطنعة، علمًا بأن  منظمة حظر الأسلحة الكميائية لم تكن  بحاجة إلى كل هذا الوقت لإظهار الحقيقية".

    إعداد وتقديم : هند الضاوي

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